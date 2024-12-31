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Cumhurbaşkanı Erdoğan Darülaceze Sosyal Yaşam Şehri'ni ziyaret etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan Darülaceze Sosyal Yaşam Şehri'ni ziyaret etti
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Arnavutköy'de bulunan Darülaceze Sosyal Yaşam Şehri'ni ziyaret etti. Darülaceze sakinleriyle sohbet eden Erdoğan'a İstanbul Valisi Davut Gül de eşlik etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Arnavutköy'de bulunan Darülaceze Sosyal Yaşam Şehri'ni ziyaret etti. Darülaceze sakinleriyle sohbet eden Erdoğan, sakinlere karanfil hediye etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ziyaretinde İstanbul Valisi Davut Gül de eşlik etti.

İLETİŞİM BAŞKANLIĞI'NDAN AÇIKLAMA

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Arnavutköy'de bulunan Darülaceze Sosyal Yaşam Şehri'ni ziyaret etti" ifadesine yer verildi.

Kaynak: ANKA / Politika
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