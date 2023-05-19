Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yurt dışındaki vatandaşlara çağrı: Sandıkları bir kez daha sahip çıkmanızı bekliyorum

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2. tur seçimleri öncesi yurt dışında oy kullanacak seçmenlere yönelik çağrıda bulundu. Yurt dışında ve gümrük kapılarında oy verme işleminin yarın başlayacağını ifade eden Erdoğan, "Milletimizin yurt dışındaki siz temsilcilerinden iradenize bir kez daha güçlü bir şekilde sahip çıkmanızı bekliyorum. İnşallah bu imtihandan da alnımızın akıyla çıkacağımıza yürekten inanıyorum" dedi.

14 Mayıs'ta gerçekleşen Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde adayların yüzde 50'ye ulaşamaması ile birlikte 28 Mayıs'ta Türkiye yeniden sandığa gidecek. Yurt dışındaki vatandaşlarımız için ise oy verme işlemi 20 Mayıs'ta başlayacak.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN ÇAĞRI

Yurt dışındakiler için oy verme işlemenin başlamasına 1 gün kala Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu.

"ŞAHSIMA BÜYÜK TEVECCÜH GÖSTERDİNİZ"

Erdoğan, şunları söyledi: Yurt dışında yaşayan sevgili vatandaşlarım, rekor bir katılımla sandıkları patlattığınız seçimlerin ilk turunu başarıyla tamamladık. Tüm zorluklara rağmen vatandaşlık görevinizi en güzel şekilde yerine getirdiniz. Şahsıma ve Cumhur İttifakı'na büyük bir teveccüh gösterdiniz.

"ŞİMDİ ÖNÜMÜZDE 2. TUR VAR"

Terör örgütü mensuplarının yıldırma, üzerinizde baskı kurma, iradenizi gasbetme girişimlerine boyun eğmediniz. Türk demokrasisinin gücüne güç kattınız, millet olarak hepimizin göğsünü kabarttınız. Her biriniz adınızı şimdiden siyaset tarihimize altın harflerle yazdırdınız. Sergilediğiniz bu dik, demokratik ve dirayetli duruş için sizlere en kalbî şükranlarımı sunuyorum. Şimdi önümüzde Cumhurbaşkanı seçiminin ikinci turu var.

"OY VERME İŞLEMİ YARIN BAŞLIYOR"

Yurt dışında ve gümrük kapılarında oy verme işlemi yarın (20 Mayıs Cumartesi) başlıyor. Sizlerden, bulunduğunuz ülkelerdeki seçim tarihlerini yakından takip ederek, demokratik hakkınızı muhakkak kullanmanızı rica ediyorum.

"İRADENİZE BİR KEZ DAHA SAHİP ÇIKMANIZI İSTİYORUM"

Milletimizin yurt dışındaki siz temsilcilerinden iradenize bir kez daha güçlü bir şekilde sahip çıkmanızı bekliyorum. İnşallah bu imtihandan da alnımızın akıyla çıkacağımıza yürekten inanıyorum.