Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Yunanistan'a geçmiş olsun mesajı Politika Haberleri Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yunanistan'da meydana gelen tren kazası nedeniyle Yunanistan Cumhurbaşkanı Katerina Sakellaropoulou ve Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis'e geçmiş olsun mesajı gönderdi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yunanistan'da meydana gelen tren kazası nedeniyle Yunanistan Cumhurbaşkanı Katerina Sakellaropoulou ve Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis'e geçmiş olsun mesajı gönderdi. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan mesajında, Yunanistan'da yaşanan tren kazasından büyük üzüntü duyduğunu belirterek, kazada hayatını kaybedenler için taziyelerini iletti; yaralananlara da şifa temennisinde bulundu. - ANKARA Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika Recep Tayyip Erdoğan Kiryakos Miçotakis Yunanistan Politika Haberler

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