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Erdoğan'dan Yücel Paşmakçı için taziye

Erdoğan'dan Yücel Paşmakçı için taziye
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, hayatını kaybeden Türk halk müziği sanatçısı, akademisyen, derlemeci ve koro şefi Yücel Paşmakçı için taziye mesajı yayımladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, hayatını kaybeden Türk halk müziği sanatçısı, akademisyen, derlemeci ve koro şefi Yücel Paşmakçı için taziye mesajı yayımladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Bugün vefat haberini aldığımız, Türk halk müziğimizin değerli sanatçısı, akademisyen, derlemeci ve koro şefi Yücel Paşmakçı'ya Allah'tan rahmet; ailesine, sevenlerine, talebelerine ve sanat camiamıza başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet olsun" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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