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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'yeniden adaylık' açıklaması: "Aday çıkaramıyorlar, bizim adaylığımıza çamur atıyorlar"

Politika Haberleri

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'yeniden adaylık' açıklaması: "Aday çıkaramıyorlar, bizim adaylığımıza çamur atıyorlar" Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye 2018 seçimleri ile birlikte yeni bir yönetim sistemine geçti yani bu bakımdan kronometreyi sıfırladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'yeniden adaylık' açıklaması: "Aday çıkaramıyorlar, bizim adaylığımıza çamur atıyorlar"

Cumhurbaşkanı Erdoğan:

"Türkiye 2018 seçimleri ile birlikte yeni bir yönetim sistemine geçti yani bu bakımdan kronometreyi sıfırladı. Aklen de, hukuken de, fiilen de 2018'de seçilen Cumhurbaşkanı yeni sistemin ilk Cumhurbaşkanıdır."

"Bugüne kadar tüm rakiplerimizi sandıkta yendik. 14 Mayıs'ta da zaferi sandıktan çıkarmaya hazır mıyız?"

"Menderes dün tek parti faşizmine yeter demişti. Biz de bugün küresel vesayet odaklarının desteği ile aynı faşizmi tekrar hortlatma peşinde koşanlara yeter diyoruz."

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

Recep Tayyip Erdoğan Türkiye Politika Haberler

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