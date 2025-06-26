Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yeni yolsuzluk operasyonu sinyali: Başka illerde de durum felaket

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hollanda'nın Lahey kentindeki NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'nden dönüşünde uçakta gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Muharrem İnce'nin partiye dönüşüne ve CHP'deki tartışmalara değinen Erdoğan, "CHP maalesef bugün mefluç olmuş halde. Şimdi bakıyorsunuz işte birileri "4 yıldan sonra ben tekrar geri dönüyorum" diyor. Bir diğerleri "Acaba kimler gelir?" diyor. Türkiye'nin temel meseleleriyle ilgili söyleyecek sözü kalmamış, koskoca partiyi bir avuç "ikbal avcısının" ihtiraslarına esir etmiş durumdalar. Çevremizde onca hadise yaşanırken CHP'den "biz de böyle düşünüyoruz" tarzı bir yaklaşım gördünüz mü? Bir öneri getiremiyorlar, çünkü herhangi bir fikirleri yok. Siyaseti sadece kendi sığ havuzlarından ibaret sanıyorlar. Okyanustan habersiz lafla peynir gemisi yüzdürmeye çalışıyorlar. " dedi.

"BAŞKA İLLERDE DE DURUM FELAKET"

CHP'li belediyelere yapılan yolsuzluk operasyonlarına değinen Erdoğan, "Kavga etmekten hizmet etmeye fırsat bulamıyorlar. Yönettikleri belediyeler, hepsi iflas bayrağını çekmiş durumda. Durumlar hiç iyi değil. Yolsuzluk, usulsüzlük, haraç ve rüşvet almış başını gidiyor. İşte son zamanlarda İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın ortaya koyduğu deliller, belgeler hepsi ortada. Sadece İstanbul değil, başka iller de ne yazık ki durum felaket. 13 yıl boyunca önünde düğme ilikledikleri bir şahsa yaptıkları karşısında ürkmemek, hicap duymamak mümkün değil. Değerli arkadaşlar, ne demişler? Bizans'ta oyun, CHP'de kavga bitmez." dedi.