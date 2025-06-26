Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yeni yolsuzluk operasyonu sinyali: Başka illerde de durum felaket

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yeni yolsuzluk operasyonu sinyali: Başka illerde de durum felaket
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yeni yolsuzluk operasyonu sinyali: Başka illerde de durum felaket
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Cumhurbaşkanı Erdoğan Hollanda dönüşü gazetecilere değerlendirmede bulundu. CHP'li belediyelerdeki yolsuzluk operasyonuyla ilgili dikkat çeken ifadeler kullanan Erdoğan İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın ortaya koyduğu delillere vurgu yaparak, "Belgelerin hepsi ortada. Sadece İstanbul değil, başka illerde de ne yazık ki durum felaket." dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hollanda'nın Lahey kentindeki NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'nden dönüşünde uçakta gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Muharrem İnce'nin partiye dönüşüne ve CHP'deki tartışmalara değinen Erdoğan, "CHP maalesef bugün mefluç olmuş halde. Şimdi bakıyorsunuz işte birileri "4 yıldan sonra ben tekrar geri dönüyorum" diyor. Bir diğerleri "Acaba kimler gelir?" diyor. Türkiye'nin temel meseleleriyle ilgili söyleyecek sözü kalmamış, koskoca partiyi bir avuç "ikbal avcısının" ihtiraslarına esir etmiş durumdalar. Çevremizde onca hadise yaşanırken CHP'den "biz de böyle düşünüyoruz" tarzı bir yaklaşım gördünüz mü? Bir öneri getiremiyorlar, çünkü herhangi bir fikirleri yok. Siyaseti sadece kendi sığ havuzlarından ibaret sanıyorlar. Okyanustan habersiz lafla peynir gemisi yüzdürmeye çalışıyorlar. " dedi.

"BAŞKA İLLERDE DE DURUM FELAKET"

CHP'li belediyelere yapılan yolsuzluk operasyonlarına değinen Erdoğan, "Kavga etmekten hizmet etmeye fırsat bulamıyorlar. Yönettikleri belediyeler, hepsi iflas bayrağını çekmiş durumda. Durumlar hiç iyi değil. Yolsuzluk, usulsüzlük, haraç ve rüşvet almış başını gidiyor. İşte son zamanlarda İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın ortaya koyduğu deliller, belgeler hepsi ortada. Sadece İstanbul değil, başka iller de ne yazık ki durum felaket. 13 yıl boyunca önünde düğme ilikledikleri bir şahsa yaptıkları karşısında ürkmemek, hicap duymamak mümkün değil. Değerli arkadaşlar, ne demişler? Bizans'ta oyun, CHP'de kavga bitmez." dedi.

Abdullah Karlıdağ
Abdullah Karlıdağ
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Yorumlar (22)

Haber YorumlarıSelim K:

AKP belediyelerinde bakanlıklarımda hiç yolsuzluk yok mu ? Neden akpli belediye olunca kimse dokunmuyor ? Yargı neden CHP ye işliyor da akp ye işlemiyor ?çifte standart bu

Yorum Beğen133
Yorum Beğenme34
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Haber YorumlarıSer_hat:

Haklısınız, sizinkiler bemmmmbeyaaaz.

Yorum Beğen92
Yorum Beğenme19
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Haber Yorumlarıno NAME:

tabı canım bazı partılıler pürü pak ama turkıye bılıyor en buyuk hırsızlık yolsuzlugu yapanları.. cambaza bak tavrınızı surdurun ama gerceklerın bı gun ortaya cıkma huyu vardır

Yorum Beğen60
Yorum Beğenme21
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Haber YorumlarıBoğuşmalı Kombi:

Adalet sistemindeki felaket için ne zaman adım atılacak? Adalet temeldir, o çürüdü mü binayı onarmanın faydası yok ki zaten o sağlam olsa bu durumlar olmazdı.

Yorum Beğen50
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Haber YorumlarıÖmer:

Alayınız hırsız, hırsız vahşi toplum.Allah cezanızı verecek.

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