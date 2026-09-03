Haberler

Erdoğan'dan Sıddık Eraslan için Taziye Mesajı

Erdoğan'dan Sıddık Eraslan için Taziye Mesajı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 1994-2009 yılları arasında Çekmeköy Belediye Başkanlığı yapan Sıddık Eraslan'ın vefatı dolayısıyla taziye mesajı yayımladı. Eraslan'ın cenazesi yarın cuma namazının ardından Çekmeköy Ensar Camii'nde kılınacak namazla toprağa verilecek.

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, eski Çekmeköy Belediye Başkanı Sıddık Eraslan'ın vefatına ilişkin taziye mesajı yayımladı.

Çekmeköy Belediye Başkanlığı görevini 1994-2009 yılları arasında 3 dönem yapan Sıddık Eraslan hayatını kaybetti. Sıddık Eraslan'ın cenazesi yarın cuma namazı sonrası Çekmeköy Ensar Camii'nde cenaze namazının ardından Çekmeköy Mezarlığı'na defnedilecek. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Eraslan'ın vefatına ilişkin sanal medya hesabından taziye mesajı yayımladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "1994'ten 2009'a kadar 3 dönem boyunca Çekmeköy Belediye Başkanı olarak önemli hizmetlerde bulunan Sayın Sıddık Eraslan Beyefendi'nin vefatını üzüntüyle öğrendim. Merhuma Allah'tan rahmet niyaz ediyor, ailesine başsağlığı dileklerimi iletiyorum" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: KKTC'de bir kişinin daha naaşına ulaşıldı

Gemi faciasındaki kayıplarla ilgili bir acı haber daha
Gülistan Doku soruşturmasında tutuklanan jandarma komutan yardımcısı Kahraman'ın ifadesine ulaşıldı

Emekli albaydan eski vali için olay sözler: Bir konuda çok yetenekli
Trump'tan 'Suriye, kendisini Hürmüz Boğazı'na alternatif olarak tanıtıyor' haberine 'Harika' yorumu

Trump, Hürmüz'ün alternatifini komşuda buldu! Yorumu bomba
Namazda akılalmaz olay! Tekmelediği kedi imamın başına çarptı

İmamın başına öyle bir şey geldi ki! Gerçeği kameradan öğrendi
Arda Güler'e benzerliğiyle tanınan Kübra mesleğini eline aldı

Bir döneme damga vurmuştu! İşte mesleği
Ahmet Davutoğlu hakkında soruşturma başlatıldı

Ahmet Davutoğlu'na soruşturma
İngiliz oyuncu çıplakken eşi kamerayı açtı!

Dünyaca ünlü oyuncu çıplakken eşi kamerayı açtı!