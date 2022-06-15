Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan "Türk Hava Yolları" çıkışı: Öküz altında buzağı arayanlara herhalde yeter
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti grup toplantısında yaptığı konuşmada, "Dünyada ülkemizin adını Turkey'den Türkiye'ye dönüştürme adımını başarıyla hayata geçirirken milli havayolumuz da Turkish Airlines değil Türk Hava Yolları ismiyle yapacaktır" ifadesini kullandı. Erdoğan, dünkü konuşmasında "Türkiye Hava Yolları" ifadesini kullandığı için gelen yorumlara "Bu kadarı öküz altında buzağı arayanlara herhalde yeter" yanıtını verdi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün katıldığı bir programda yaptığı konuşmada müjdeli haberi vererek Türk Hava Yolları (THY) ile ilgili alınan yeni kararı duyurdu ve "Artık 'Turkey' yok, 'Türkiye' var. Bundan sonra uçaklarımızın gövdesine de 'Turkish Airlines' değil, 'Türkiye Hava Yolları' yazacağız" ifadesini kullandı.
Türk anlamına gelen 'Turkish' kelimesinin Türkiye ile değiştirilme kararına başta İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener olmak üzere çok sayıda yorum geldi. Akşener, "Biz geldiğimizde onu da düzeltip Türk Hava Yolları yazarız. Ne de olsa az kaldı" ifadesini kullandı.
Akşener'in çıkışına AK Parti MKYK toplantısının ardından yaptığı açıklamayla tepki gösteren AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Bu ifadeler Türkçeleştirirken sanki Türk yerine Türkiye kullanılmış gibi söyleniyor. Eğer kullanılanın Türkçesi Türk ise o da Türk kullanılacak, Türkiye ise Türkiye kullanılacak. Bu konudaki tartışma yanlış tartışmadır. Sayın Cumhurbaşkanımız bu konularda eleştirilecek, yargılanacak son kişidir. Devletin başıdır. Nerede Türkiye nerede Türk kullanılacağı konusundaki hassasiyeti açıktır" ifadesini kullandı.
Yaşanan gelişmelerin ardından bugün AK Parti grup toplantısında gündeme ilişkin değerlendirmeler yapan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, konuya ilişkin açıklamasında "Türk Hava Yolları" ifadesini kullandı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan şunları söyledi; "Dünyada ülkemizin adını Turkey'den Türkiye'ye dönüştürme adımını başarıyla hayata geçirirken milli havayolumuz da Turkish Airlines değil Türk Hava Yolları ismiyle yapacaktır. Bu kadarı öküz altında buzağı arayanlara herhalde yeter."