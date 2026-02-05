Haberler

Erdoğan'dan Şehit Astsubay Okur'un Ailesine Başsağlığı

Güncelleme:
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde rahatsızlanan ve kaldırıldığı hastanede şehit olan Bakım Astsubay Kıdemli Başçavuş Talat Okur'un ailesine başsağlığı diledi.

Alınan bilgiye göre Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde rahatsızlanan ve kaldırıldığı hastanede şehit olan Okur'un ailesine başsağlığı mesajı göndererek taziyelerini iletti.

Kaynak: AA / Merve Yıldızalp Yormaz - Politika
