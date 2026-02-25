Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehit ailesine başsağlığı mesajı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, şehit Hava Pilot Binbaşı İbrahim Bolat'ın ailesine taziye dileklerini iletti.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, şehit Hava Pilot Binbaşı İbrahim Bolat'ın ailesine taziye dileklerini iletti.
Erdoğan, Balıkesir 9'uncu Ana Jet Üs Komutanlığı'ndan kalkış yapan F-16 uçağının kaza kırıma uğraması sonucu şehit olan Hava Pilot Binbaşı Bolat'ın ailesine mesaj göndererek, başsağlığı diledi.
Kaynak: AA / Mümin Altaş