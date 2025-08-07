Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehit ailelerine özel mektup

Ak Parti teşkilatları, yaz boyunca şehit ve gazi ailelerini ziyaret ederek Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın özel mektubunu ulaştıracak. Mektupta, şehitlerin ve gazilerin Türkiye'nin huzuru ve bağımsızlığı için taşıdığı hayati role dikkat çekildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan mektubuna, "Sizi ve ailenizin her bir ferdini en kalbî duygularımla selamlıyorum" sözleriyle başlıyor. Şehitleri rahmetle, gazileri ise şükranla anarak şu ifadeleri kullanıyor: "Peygamberlikten sonraki en şerefli makama erişen aziz şehitlerimizi rahmetle, gazilerimizi şükranla yâd ediyorum. Şühedâ yurdu bu toprakların her karışı, şehit ve gazilerimizin kanlarıyla yoğrulmuştur. Bugün semalarımızda ezanlar huşû ile yankılanıyorsa, al bayrağımız göklerde gururla dalgalanıyorsa, bunda en büyük pay, hiç şüphesiz, şehit ve gazilerimizindir."

"BU UĞURDA BİNLERCE CANIMIZI ŞEHİT VERDİK"

Mektubunda göreve geldikleri günden bu yana terörle mücadelede büyük bedeller ödediklerini vurgulayan Erdoğan, kararlı duruşun altını çizdi: "Bu uğurda binlerce canımızı şehit verdik; binlerce kardeşimiz gazilikle müşerref oldu; trilyonlarca dolar kaynağımızdan vazgeçtik. Ancak şehit ve gazilerimizin uğruna kanlarını akıttıkları mukaddes değerlere leke sürdürmedik."

"ŞEHİT AİLELERİMİZİ İNCİTECEK HİÇBİR ADIM ATILMAYACAK"

Erdoğan, "Türkiye Yüzyılı" vizyonu kapsamında terörün kökünün kazındığını ve süreçte herhangi bir pazarlık ya da tavize izin verilmediğini belirtti: "Şundan emin olmanızı hassaten rica ediyorum: Bu sürecin hiçbir noktasında pazarlığa, müzakereye, tavize, gizli ve süflî girişimlere yer verilmemiştir, bundan sonra da verilmeyecektir. Şehitlerimizin aziz ruhlarını muazzep edecek, şehit ailelerimizi ve gazilerimizi incitecek hiçbir adım atılmamıştır ve atılmayacaktır."

Mektubun devamında Cumhurbaşkanı Erdoğan, terörsüz bir geleceğin Türkiye'ye yeni bir sayfa açacağını ifade etti: "Terörsüz Türkiye ve ardından terörsüz bölge hedeflerimize ulaştığımızda, önümüzde yepyeni bir sayfa açılacak; bin yıllık kardeşliğimiz yepyeni bir merhaleye ulaşacak; aramıza ekilen nifak tohumları sonsuza kadar sökülüp atılacaktır."

Mektubun sonunda Erdoğan, şehitlerin ailelerine ve çocuklarına sahip çıkma sözünü yineledi: "Şehitlerimize bir kez daha Allah'tan rahmet niyaz ediyor; gazilerimize hayırlı ve bereketli ömürler diliyorum. Şehitlerimizi yetiştiren anne ve babalarımızın o mübarek ellerinden, şehitlerimizin emaneti olan sevgili evlatlarımızın gözlerinden öpüyorum. Sizleri sevgiyle, saygıyla selamlıyorum."