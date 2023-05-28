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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan seçmenlere 'sandıklara sahip çıkın' çağrısı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan seçmenlere 'sandıklara sahip çıkın' çağrısı

Politika Haberleri

Cumhurbaşkanlığı seçimleri için oy verme işlemi sona ererken, Cumhurbaşkanı Erdoğan sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla seçmenleri sandıklara sahip çıkmaya davet etti.

Cumhurbaşkanlığı seçimleri için oy verme işlemi sona ererken, Cumhurbaşkanı Erdoğan sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla seçmenleri sandıklara sahip çıkmaya davet etti.

Türkiye'de saat 08.00'da başlayan oy verme işlemi saat 17.00'da bitti. Oyların sayımına geçilirken Cumhurbaşkanı Erdoğan sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu. Seçmenleri sandıklara sahip çıkmaya davet eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Sabahın erken saatlerinden beri sandıklarda fedakarca görev yapan her bir dava arkadaşıma teşekkür ediyorum. Sonuçlar kesinleşinceye kadar tüm kardeşlerimi sandıklara sahip çıkmaya davet ediyorum. Şimdi, milletimizin başımız üzerine olan iradesini son ana kadar koruma vakti" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

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