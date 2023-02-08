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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sahada asker-polis göremedik diyenlere ağır sözler: Haysiyetsizler, namussuzlar

Politika Haberleri

Deprem bölgesinde incelemelerde bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hatay'da basın mensuplarının karşısına geçti. Erdoğan, sahada asker-polis yok eleştirileri için "Bazı haysiyetsiz, namussuz kişiler kampanya yaparak 'Hatay'da asker, jandarma, polis göremedik' gibi yalan yanlış iftiralar atıyor. Bizim askerimiz, jandarmamız, polisimiz şereflidir. Bu şerefsizlerin ağzına biz onları meze yaptırmayız" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kahramanmaraş merkezli depremin en büyük hasara yol açtığı Hatay'a geldi. Burada incelemelerde bulunan Erdoğan, ardından basın mensuplarının karşısına geçerek açıklamalarda bulundu.

"HAYSİYETSİZLER, NAMUSSUZLAR, ŞEREFSİZLER"

Konuşmasında bölgede yürütülen çalışmalarla ilgili bilgi veren Erdoğan, "Hatay'da asker, jandarma, polis göremedik" eleştirilerini de yanıtladı. Bu eleştirileri yöneltenler için ağır ifadeler kullanan Erdoğan, "Şu an itibariyle Hatay'ımızda asker, jandarma, polis toplamda 21 bin 200 personel görev ifa ediyor. Bazı haysiyetsiz, namussuz kişiler kampanya yaparak 'Hatay'da asker, jandarma, polis göremedik' gibi yalan yanlış iftiralar atıyor. Bizim askerimiz, jandarmamız, polisimiz şereflidir. Bu şerefsizlerin ağzına biz onları meze yaptırmayız" şeklinde konuştu.

"BU GÖREVDE OLMASAM DAHA FARKLI KONUŞURUM"

Muhalefetin tutumuna yönelik de bir açıklama yapan Erdoğan, "Bu dönem bir birlik, beraberlik, dayanışma dönemidir. Böyle bir dönemde hala basit, siyasi çıkar uğruna, çirkefçe hala burada olumsuz kampanyalar yürütmeyi ben şu anda hazzedemiyorum, bunun yanında üzerinde bulunan makamın sorumluluğu olmamış olsa bugün böyle konuşmam, çok daha farklı konuşurum" ifadelerini kullandı.

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Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
olgun.kiziltepe@haberler.com Haberler.com - Politika

Deprem Politika Güncel Haberler

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Yorumlar (5)

Gizemmm:

Bir depremzedelere hakaret etmediği kalmıştı onu da yaptı. Bunu söyleyenler bizzat o bölgedeki depremzedeler... Anca depremden 3 gün sonra ortaya çıktı onda da her konuşmasında herkese küfür hakaret edip nefret kusuyor. Rezillik resmen rezillik

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Vatandaş:

Arkadaşlar her duyduğunuza inanmayın bırakın devlet işini yapsın, saçma sapan duyumlarla konuşmayın, bakın bir dünya insan yardıma muhtaç, bu şekilde yanlış yapıyorsunuz yapmayın

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Onur Yener:

Biz o şeref yoksunlarını not ediyoruz sayın Cumhurbaşkanım, vakti zamanı gelince hesabını soracağız.

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