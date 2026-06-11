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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Paşinyan'a tebrik

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Ermenistan basını, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın seçimleri kazanan Başbakan Nikol Paşinyan'ı tebrik ettiğini duyurdu.

Ermenistan basını, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın seçimleri kazanan Başbakan Nikol Paşinyan'ı tebrik ettiğini duyurdu.

Ermenistan basını Ermenistan Başbakanlığı'na dayandırarak verdiği bir haberde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Ermenistan parlamento seçimlerinde Sivil Sözleşme Partisi'nin kazandığı zafer vesilesiyle Başbakan Nikol Paşinyan'ı tebrik ettiği kaydedildi. Haberde, Erdoğan'ın Paşinyan'ı üçüncü kez hükümeti kurma çalışmalarına başarılar dilediği kaydedildi. Açıklamada, "Milletim ve şahsım adına, 7 Haziran 2026 tarihinde Ermenistan'da gerçekleştirilen parlamento seçimlerinde liderliğini üstlendiğiniz 'Sivil Sözleşme' Partisi'nin elde ettiği başarıdan ötürü sizi en kalbi duygularımla tebrik eder, üçüncü kez hükümeti kurma çalışmalarınızda başarılar dilerim. Bölgede kalıcı barış ile istikrarın tesisi ve bu doğrultuda gerekli işbirliğinin sağlanmasına yönelik stratejik vizyonunuzu başarıyla nihayete erdireceğinize olan inancım tamdır. Bu vesileyle, size bir kez daha sağlık ve esenlik, Ermenistan halkına ise refah ve mutluluk dilerim" ifadelerine yer verildi.

Ermenistan Parlamento seçimleri

Ermenistan'da 7 Haziran'da yapılan parlamento seçimlerinde oyların bariz çoğunluğunu alan Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan liderliğindeki Sivil Sözleşme Partisi oyların yüzde 49'unuu alarak kazanmıştı. - ERİVAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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