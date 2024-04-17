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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan seçim yenilgisinin şokunu üzerinden atamayan partilileri ayağa kaldıran sözler

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31 Mart yerel seçimlerinin ardından parti grubunda gündemdeki konulara ilişkin açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın coşkulu konuşması partiler tarafından uzun süre ayakta alkışlandı.

"BİZ BİTTİ DEMEDEN HİÇBİR ŞEY BİTMEDİ"

AK Parti'nin Türkiye'nin en dinamik partisi olduğunu ifade eden Erdoğan, "AK Parti'nin oy oranları üzerinden bir taraf sevinç çığlıkları atıyor bir taraf olumsuz tablo çiziyor. Şunu çok net ifade etmek isterim. Bunlar AK Parti'nin nasıl bir parti olduğunu anlamamışlar. Beyler, bayanlar, şunu herkes bilsin. Biz bitti demeden hiçbir şey bitmedi, bitmeyecek. Biz Türkiye'nin en dinamik partisiyiz. Biz seçmenin mesajını doğru okuruz, gerekeni yaparız, arızaları düzeltir, eksikleri giderir tekrar yola koyuluruz. Kimse sevinmesin, kimse umutlanmasın. Biz buradayız" ifadelerine yer verdi.

"KİMSENİN YÖNLENDİRMESİNE İHTİYACIMIZ YOK"

Konuşmasının devamında "Seçim sonuçlarını fırsat bilip AK Parti'nin dengelerini bozmaya çalışanları da gayet iyi görüyoruz" diyen Erdoğan, "Milletimiz dışında hiç kimsenin yönlendirmesine ihtiyacımız yok. Buradan muhalefete de ekmek çıkmaz. Bakanlarımız, siz değerli milletvekillerimiz, bütün teşkilatımız bugünden itibaren halkımızın içine gireceğiz, başımız dik, özgüvenimiz tam biçimde milletimize hizmetimizi sürdüreceğiz" dedi.

31 Mart Yerel Seçim Sonuçları İçin Tıklayın

Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
Haberler.com - Politika

Recep Tayyip Erdoğan Sözler Politika Güncel Haberler

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Yorumlar (10)

Erdem Sen:

milletin iradesi bitti derse biter..

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Irfan Baskoy:

millet senin bitti demeni bekleden bitirdi merak etme

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Sicak Kafa:

hay allahim, yerel secimi kazaninca dünya lideri oldugunu sanan atom karincaya bakarmisin. önce alinan ilce ve köyleri yönetebilin de ondan sonra konusalim. Millet BITTI demek isteseydi CB secimlerinde derdi ??

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Delinin Çırağı:

La kafası yanmış sıcak kafa. Mansur Yavaş gibi birisi aday olsaydı Millet zaten 50 kere bitti demişti. Siz gidin Kılıçdaroğlu Türbesi falan yaptırın. Kılıçdaroğlu dur reisinizi ayakta tutan. Yoksa toplumun en az %70 i zaten sizi istemiyor da idrak edemiyorsunuz.

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Serkan Wash:

işte erdoğana oy veren bu salondaki kuru kalabalık ülke chp yi istiyor

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Said Kurt:

Reis senin düşmek gibi bir seçeneğin olmamalı. Etrafındaki parazıtleri temizlersen daha güçlü hedeflere ulaşırız inşallah

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Hakkım Yok:

Kendilerini milletten halktan herdeyden üstün görenler birgün yenilirler...

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Ahmet:

Piliniz bitti artık...

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Cafer KILIÇ:

Bunların hepsinin tuzu kuru fakir halk umurlarında değil

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Muharrem Güreli:

Ayağa kalktiklarina göre daha sonra daha fazla çalarız demistir

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