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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan para kulesi yapan Özel'e yanıt

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan para kulesi yapan Özel'e yanıt
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, parti grubunda çanta içerisinde getirdiği paralarda kürsüde kule yaparak hükümeti eleştiren CHP lideri Özel'e yanıt verdi. Erdoğan açıklamasında "Para kuleleri dışında ortada bizim eserimiz diye gösterebilecekleri icraatleri yok. Konser bahanesiyle yapılan soygunu anlatmak yerine çıkmış paradan kule yapıyor. Bunların aklı fikri ceplerini doldurmak, milletin paralarını har vurup harman savurmak" dedi.

Gaziantep'te 5113 Deprem ve Sosyal Konut Anahtar ve Tapu Teslim Töreni'nde açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, muhalefeti sert sözlerle eleştirdi.

ÖZEL'İ PARA KULESİ ÜZERİNDEN VURDU

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in parti grubunda kürsüye getirdiği örnek paralarla kule yapması üzerinden eleştiren Erdoğan, "Milletimize hizmet etmek için dev eserler üretiyor, karıncalar gibi çalışıyoruz. Muhalefetin içler acısı halini artık anlatmaya gerek dahi duymuyoruz. Ne vizyon var ne proje. Dervişin fikri neyse zikri de odur demişler. Kule denince aklımıza İstanbul Havalimanı'nın 90 metre uzunluğundaki kule geliyor. Kule denince aklımıza bölücü alçakların saldırılarından Mehmetçikleri korumak için inşa ettiğimiz kuleler geliyor. Kule deyince bakıyorsunuz Özel ve belediye başkanlarının aklına sadece para kuleleri geliyor. Para kuleleri dışında ortada bizim eserimiz diye gösterebilecekleri icraatleri yok. Konser bahanesiyle yapılan soygunu anlatmak yerine çıkmış paradan kule yapıyor. Bunların aklı fikri ceplerini doldurmak, milletin paralarını har vurup harman savurmak" ifadelerine yer verdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan para kulesi yapan Özel'e yanıt

"BECERİKSİZ ZİHNİYETLE KARŞI KARŞIYAYIZ"

Açıklamasının devamında isim vermeden İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu İstanbul trafiği üzerinden eleştiren Erdoğan, "Otobüs seferlerini bile doğru düzgün işletemiyorlar. İzmir körfezi kaderine terk edildi. Bir başkası 6 sene önce işleyen trafiği kör düğüm haline getirdiler. İş sosyal güvenlik kurumuna gelince kırk dereden su getiriyorlar. Nereden tutsanız elinizde kalan beceriksiz zihniyetle karşı karşıyayız. Allah bunların yönettiği belediyelerde yaşayan vatandaşlara sabır versin" şeklinde konuştu.

Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
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