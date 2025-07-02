Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Özgür Özel'e Leman tepkisi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Özgür Özel'e Leman tepkisi
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Özgür Özel'e Leman tepkisi
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Kadın Kolları Genel Merkez AR-GE Başkanlığı Teşkilat Akademisi Liderlik Okulu Kamp Programı"nda Özgür Özel'in Leman dergisiyle ilgili sözlerine tepki gösterdi. Erdoğan, "Özel, milyonların gördüğü hakareti, rezilliği, provokasyonu göremiyorsan sorunu başkasında değil, kendinde ara. Özgür, git bir göz doktoruna görün." dedi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, Leman dergisine Hazreti Muhammed'e yönelik karikatür yayımlanmasına ilişkin "dini değerleri alenen aşağılama" suçundan soruşturma başlatılmıştı. Tepkilerin odağındaki karikatüre siyasilerden de tepki geldi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Leman dergisindeki skandal karikatürle ilgili, "Aldım karikatüre baktım. Karikatüre bakmadan birilerinin peşine takılabilirdim ama işin kolayıdır. Özgür Özel olarak baktığımı ve gördüğümü söylüyorum. Buradan vicdan sahibi muhafazakarlara, muhafazakar camiaya, hatta karikatüristlerine sesleniyorum; dönün bir bakın. Ben baktığımda Gazze'de bombardıman altında hayatını kaybetmiş, kanatlar takmış bir melek görüyorum. Başında haresiyle, kanadıyla. Bir başka bombanın öldürdüğü bir melekle karşılaşıyor. Peygamberin adını alanlar burada ölüyor diye resmedilmiş ve bu şekilde açıklanmış bir karikatürdür. Ama kolay, fırsat var; 'peygamberin resmini çizdiler, saldırın Leman'a'! O Leman, hepiniz susarken Mavi Marmara'ya destek karikatürü çizdi, İsrail'e ticarete karşı cephe alan Leman'dır, motokurye Samet'i kapak yaptı. Hz. Muhammed'e bir saygısızlığa da izin vermem ama yapılmamış bir saygısızlık üzerinden o toplumsal lince de sessiz kalmam, herkes doğru yerde kalmayı bilecek!" ifadelerini kullandı.

"ÖZGÜR GİT DOKTORA GÖRÜN"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Özel'in bu sözlerine, "Elhamdülillah Müslümanız. Özel, milyonların gördüğü hakareti, rezilliği, provokasyonu göremiyorsan sorunu başkasında değil, kendinde ara. Özgür, git bir göz doktoruna görün. Hadi yolsuzlukları, sahtekarları savunuyorsun. Peki bu küstahlığı niçin savunuyorsun. Hadsizlere niçin sahip çıkıyorsun. Böyle hassas bir konuda hiç mi ben ne yapıyorum diye sormuyorsun. Aslında bu akıl tutulmasının sebebi bellidir. Siyasete milletin baktığı yerden bakmıyor. CHP'nin çok ciddi bir siyasi kıble sorunu var. CHP giderek marjinalleşmektedir. Türkiye'nin anamuhalafet partisi şu an yönetilmiyor, dümeni kilitlenmiş gemi misali sürükleniyor. Gerilim, nefret, kutuplaştırma siyasetiyle Türkiye'de varılacak yer yoktur. Bu millet basiret sahibi bir millettir." tepkisini gösterdi.

İbrahim Çelik
İbrahim Çelik
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