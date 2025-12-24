Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Libya Başbakanı Dibeybe'ye taziye telefonu

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Libya Milli Birlik Hükümeti Başbakanı Abdülhamid Dibeybe ile telefonda görüşerek, uçak kazası nedeniyle taziye dileğini ifade etti.

İletişim Başkanı Burhanettin Duran, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Libya Milli Birlik Hükümeti Başbakanı Abdülhamid Dibeybe ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Cumhurbaşkanımız görüşmede, Libya Genelkurmay Başkanı Orgeneral Muhammed Ali Al-Haddad ve beraberindekileri taşıyan uçağın düşmesi sonucu hayatlarını kaybetmelerinden duyduğu üzüntü ile taziye dileklerini ifade etti" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Politika
