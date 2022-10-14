Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan, Kılıçdaroğlu'nun gündem olan ABD ziyareti için zehir zemberek sözler

İstanbul'da Millet Bahçesi açılışında konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD gezisiyle manşetlerde yer alan CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na tepki gösterdi. Erdoğan, "Dün akşam Kazakistan'dan geldim, ondan önce Semerkant'taydım. Ardından inşallah G-20 zirvesine katılacağız. Bizim bu gidişlerimiz, birilerinin gidişlerine benzemez. Bay Kemal sen ancak turistik seyahat yaparsın." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul'da Zeytinburnu Millet Bahçesi ve Buz Adası Açılış Töreni'nde konuştu. Erdoğan, ''Milletimizin millet bahçeleri yatırımlarını AK Parti iktidarıyla tanıdığını ifade etmek isterim. İstanbul aşığı bir cumhurbaşkanınız olduğunu bilin, bu şehre yaptığımız her yatırım ülkenin tamamına ulaşıyor'' dedi.

"ANCAK TURİSTİK SEYAHAT YAPARSIN"

Erdoğan daha sonra geçtiğimiz günlerde ABD ziyaretiyle gündeme oturan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na yüklendi. Kendi seyahatlerini hatırlatan Erdoğan, "Dün akşam Kazakistan'dan geldim, ondan önce Semerkant'taydım. Ardından inşallah G-20 zirvesine katılacağız. Bizim bu gidişlerimiz, birilerinin gidişlerine benzemez. Bu CHP, Bay Kemal sen bizim Türkiye'de, yurt dışında kazandırdığımız eserlerle ancak turistik seyahat yaparsın. Eline diline dursun. 12-23 tane belediyen var. Sen ne yaptın, ne yapıyorsunuz, bunu söyleyin." dedi.

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