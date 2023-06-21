Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na sert sözler

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Grup Toplantısı'nda konuştu ve Kılıçdaroğlu'na sert sözlerle yüklendi. Erdoğan, başörtüsü meselesinin anayasa ile teminat altına alınması gerektiğini söyledi ve LGBT'cileri eleştirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Kılıçdaroğlu'na) Gerekirse '16'lı masa' diyor yetmez bunu daha da arttırman lazım"

"Eğer dürüstseniz samimiyseniz yeni yasama döneminde başörtüsü meselesini anayasa ile teminat altına alalım"

"Bay bay Kemal siz LGBT'cisiniz"

ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Grup Toplantısı'nda konuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "İradelerine sahip çıkan depremzedelerimize teşekkür ediyorum. Bu seçimlerde tüm gözlerin Türkiye'ye döndüğünü gördük. Ne diyordu altılı masa diyordu. Şimdi gerekirse '16'lı masa' diyor yetmez bunu daha da arttırman lazım. Eğer dürüstseniz samimiyseniz yeni yasama döneminde başörtüsü meselesini anayasa ile teminat altına alalım. Bay bay Kemal siz LGBT'cisiniz" dedi.