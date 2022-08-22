Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kılıçdaroğlu'nun İngiliz basınına verdiği S-400 demecine çok kızdı: Sadece acıyoruz

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, geçtiğimiz günlerde BBC Türkçe'ye verdiği bir röportajda Türkiye'nin S-400 satın almasıyla ilgili açıklamalarda bulunmuştu.

KILIÇDAROĞLU: GİTTİLER S-400 ALDILAR

Röportajında Kılıçdaroğlu, "Siz ittifakın dışında farklı bir savunma sanayine girerseniz o zaman sorun çıkar" diyen Kılıçdaroğlu, "Nitekim gittiler S-400 aldılar. Şu soruyu sordum, kime karşı kullanacaksınız? Yunanistan'a karşı mı kullanacaksınız? Nato ittifakı içinde. Suriye'ye karşı mı kullanacaksınız? Orası da çok daha güçlü Ruslar var. İran'a karşı mı kullanacaksınız? Kasr-ı Şirin'den bu yana aramızda hiçbir sorun çıkmamış. E kime karşı kullanacaksınız? Rusya'ya karşı mı kullanacaksınız? Zaten silahı size veren o. Niye aldınız, neyin bedeli olarak aldınız, neyin bedelini ödediniz? Bu sorunun yanıtını şu ana kadar almış değiliz. Arkasından tabii Türkiye'nin F-16, F-35 yedek parçalarının burada üretilmesi...Savunma sanayii orada ciddi sorun yaşadı. Dolayısıyla Türkiye'nin kendi savunması açısından içinde bulunduğu ittifakla birlikte hareke etmesi en doğru olanıdır" dedi.

ERDOĞAN: ATILIMLARIMIZI ELEŞTİRENLER, STRATEJİK ÖNGÜRÜSÜNÜ KAYBETMİŞTİR

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kabine toplantısının ardından Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığı Subay ve Astsubay Öğrencileri Mezuniyet Töreni'ne katılarak burada açıklamalarda bulundu. Konuşmasında savunma sanayisine de değinen Erdoğan, "Yunanistan'a yapılan askeri yığınağı gördüğü halde, hala savunma sanayisi atılımlarımızı eleştiren varsa, stratejik öngörüsünü kaybetmiş demektir" dedi.

"RAHATSIZ OLUYORLARSA HİÇ KUSURA BAKMASINLAR"

Sözlerini sürdüren Erdoğan, "On bin kilometre öteden ülkeme ve ülkemde teröristlere TIR'larla eğer mühimmat getiriyorsa, eğer buraya bütün araç, gereç getiriyorsa ve onlarla sınır ötesi bize operasyon yapıyorlarsa, onlara da biz gereken cevabı sınır ötesinde yaptığımız anlaşmayla, sınır çizgisinin 30 kilometre ötesine kadar gereken cevabını veriyor, bundan rahatsız oluyorlarsa hiç kusura bakmasınlar, onlar rahatsız olacak biz de yolumuza devam edeceğiz. Elbette gün gelecek tarih bunları yargılayacak, hükmünü verecektir" ifadelerini kullandı.

"YABANCI BASINA TÜRKİYE'Yİ ŞİKAYET EDENLERE ACIYORUZ"

Geçtiğimiz günlerde BBC Türkçe'ye S-400 açıklaması yapan Kılıçdaroğlu'na da tepki gösteren Erdoğan, "Yabancı basına Türkiye'yi savunma sanayini şikayet edenlere sadece acıyoruz. İHA'larımızı, SİHA'larımızı, Akıncılar'ı da, savaş uçaklarını, helikopterimizi de yapmaya devam edeceğiz. Bugün de onları kendi hırsları, sığ hesaplarıyla baş başa bırakıp, işimize bakıyoruz. Kimse Yunanistan'da 101-15 Amerika üssü var diye eleştirmiyor. Ama en ufak ses çıktığı zaman 'Türkiye Yunanistan'ı tehdit ediyor' buyurun. Eğer bize yan bakan olduğu zaman yan bakana kusura bakmasınlar herhalde biz de düz bakmayız." dedi.