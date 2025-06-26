Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan "Kılıçdaroğlu" tartışmasına ilk yorum

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Kılıçdaroğlu' tartışmasına ilk yorum
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kılıçdaroğlu'nun mahkeme kararıyla CHP'ye dönme hazırlığında olduğuna yönelik tartışmalar hakkında ilk kez konuştu. Cumhurbaşkanı, "13 yıl boyunca önünde düğme ilikledikleri bir şahsa yaptıkları karşısında ürkmemek, hicap duymamak mümkün değil" dedi.

CHP'de kurultay sürecine ilişkin "mutlak butlan" riski tartışılmaya devam ederken, Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ilk yorum geldi.

CHP'nin eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun "Partiyi kayyuma teslim etmem" sözleri sonrası yaşanan tartışmalar sürüyor. Kılıçdaroğlu, TGRT Haber Ankara Temsilcisi Fatih Atik'e yaptığı açıklamada, "Henüz ortada bir mahkeme kararı yok. Çıkarsa da partiyi kayyuma bırakmam. Yapılan yorumlar hem CHP'ye hem de şahsıma kurulmuş bir tuzaktır. Ben görevi kabul etmesem karar kadük kalır demek anlamsız. Kayyum gelirse daha mı iyi olur? Kurultayın ne zaman yapılacağı bile belirsizleşir. Partiyi kim, nasıl yönetecek? CHP kayyuma teslim edilemez" dedi.

"HİCAP DUYMAMAK MÜMKÜN DEĞİL"

Erdoğan bu tartışmalarla ilgili, "13 yıl boyunca önünde düğme ilikledikleri bir şahsa yaptıkları karşısında ürkmemek, hicap duymamak mümkün değil. Değerli arkadaşlar, ne demişler? Bizans'ta oyun, CHP'de kavga bitmez." dedi.

Kaynak: Haberler.com / Politika
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