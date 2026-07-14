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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Eski Katar Emiri’nin Vefatı Nedeniyle Taziye İçin Katar’da

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Eski Katar Emiri’nin Vefatı Nedeniyle Taziye İçin Katar’da
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, uzun süredir tedavi gören ve 12 Temmuz'da 74 yaşında hayatını kaybeden eski Katar Emiri Şeyh Hamad bin Khalifa Al Thani'nin vefatı dolayısıyla taziye ziyareti için Katar'ın başkenti Doha'ya geldi. Al Thani, enerji zengini ülkenin kalkınmasında önemli rol oynamış ve ülkede dört günlük yas ilan edilmişti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, eski Katar Emiri Şeyh Hamad bin Khalifa Al Thani'nin vefatı dolayısıyla taziye ziyareti için Katar'a geldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Katar'ın başkenti Doha'ya ulaştı. Eski Katar Emiri Şeyh Hamad bin Khalifa Al Thani, uzun süredir tedavi görüyordu. 74 yaşındaki Al Thani, 12 Temmuz'da hayatını kaybetmiş, başkent Doha'da buluna Lusail Mezarlığı'nda toprağa verilmişti. Thani'nin vefatı nedeniyle ülkede 4 günlük yas ilan edilmişti.

Uzun süredir sağlık sorunları yaşıyordu

Şeyh Hamad bin Khalifa Al Thani'nin uzun yıllardır sağlık sorunları yaşadığı biliniyordu. 1997 yılında böbrek nakli olan Al Thani'nin diyaliz tedavisi gördüğü yönünde bilgiler basına yansımıştı. Al Thani, enerji zengini ülkenin kalkınmasının başlıca mimarlarından biri olarak görülüyordu. Yönetimi sırasında ülke uluslararası toplumdaki konumunu güçlendirerek, ekonomik, sosyal ve kültürel alanlarda önemli ilerlemeler sağladı. - DOHA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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