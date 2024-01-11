Cumhurbaşkanı Erdoğan Regaip Kandili için mesaj yayınladı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Regaip Kandili dolayısıyla sosyal medya hesabından bir mesaj paylaştı. Erdoğan, mesajında milletin ve İslam aleminin Leyle-i Regaib'ini tebrik ederek, bu ulvi gecenin Filistinli kardeşlerimiz ve tüm insanlık için refah, huzur ve hayırlar getirmesini Rabbimden niyaz etti. Gecenin mübarek olması temennisinde bulundu.
CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Regaip Kandili dolayısıyla mesaj yayınladı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabından paylaştığı kandil mesajında, "Aziz milletimizin ve İslam aleminin Leyle-i Regaib'ini tebrik ediyor, bu ulvi gecenin başta zor günlerden geçen Filistinli kardeşlerimiz olmak üzere tüm insanlığa refah, huzur ve hayırlar getirmesini Rabbimden niyaz ediyorum. Gecemiz mübarek olsun" dedi.