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Erdoğan'dan Kadir İnanır İçin Taziye Mesajı

Erdoğan'dan Kadir İnanır İçin Taziye Mesajı
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türk sinemasının usta oyuncularından Kadir İnanır'ın vefatı dolayısıyla taziye mesajı yayımladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türk sinemasının usta oyuncularından Kadir İnanır'ın vefatı dolayısıyla taziye mesajı yayımladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Türk sinemasının usta aktörlerinden Kadir İnanır'ın vefat ettiğini büyük bir üzüntüyle öğrendim. Kadir İnanır'a Allah'tan rahmet niyaz ediyor; ailesine, yakınlarına, sevenlerine ve tüm sanat camiamıza başsağlığı dileklerimi iletiyorum" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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