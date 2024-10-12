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Kabinede kimler değişecek? Kulislerde ismi ön plana çıkan tek bakan var

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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kabinede değişiklik olabileceğinin sinyalini vermesinin ardından tüm gözler gidecek ve gelecek isimlerin kim olacağına çevrildi. Başkent kulislerinde Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı'nın görevden alınacağı yerine de eski Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekçi'nin getirileceği konuşuluyor.

Arnavutluk ve Sırbistan'a gerçekleştirdiği resmi ziyaretlerin ardından dönüşünde uçakta gazetecilerin sorularını yanıtlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, kabinede bir değişim yaşanacağının sinyalini verdi.

ERDOĞAN: BAZI DEĞİŞİKLİKLER OLABİLİR

Erdoğan, yaptığı açıklamada "Bizim parti programı zaten sürekli olarak hep değişime tabidir. Ama bunun yanında da tabii idari mekanizmalarda, partimiz içerisinde bazı değişiklikler olabilir. Genel Başkan Yardımcılarında aynı şekilde değişiklikler olabilir. Kabinemizde biliyorsunuz iki arkadaşımız değişime tabi oldu. Şimdi bu yeni süreçte de hem Genel Başkan Yardımcılarında bazı değişiklikler olabileceği gibi aynı şekilde kabinede de duruma göre değerlendirmelerimizi yaparız. Orada da bazı değişiklikler olabilir" dedi.

O İSİM BAKAN YUMAKLI MI?

Erdoğan'ın bu sözleri sonrası kabinede hangi isimlerin değişebileceği sorusu sorulmaya başlandı. Kulislerde; son dönemlerde eleştiri oklarını üzerine çeken Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı'nın görevden alınacağı yerine de eski Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekçi'nin getirileceği konuşuluyor.

BOMBA KASIM GÜLPINAR İDDİASI

Tarım ve Orman Bakanı'nın değişeceği iddiaları akıllara Yeniden Refah Partisi'nden istifa eden Kasım Gülpınar'ı getirdi. Gülpınar'ın istifa sürecinde AK Parti ile masaya oturduğu ve Yeniden Refah Partisi'nden istifa etmesi karşılığında Tarım Bakanı'nı belirlerken kendisine danışılmasını istediği öne sürülmüştü.

Kabinede kimler değişecek? Kulislerde ismi ön plana çıkan tek bakan var
Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
Haberler.com - Politika

Tarım ve Orman Bakanı Recep Tayyip Erdoğan Politika Güncel Tarım

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Yorumlar (2)

SEN BİLME:

GSM şirketlerinin uyguladığı fahiş fiyatlara ilişkin "MÜDAHALEMİZ SÖZ KONUSU DEĞİL"Tamamen serbest piyasa ve 1-2 yıllık aboneliklerin yenilenmesiyle ortaya çıkan bir durumdur. deyip vatandaşını umursamayan ama marketler ortak birleşip zam yapınca farklı davranan bakanı gönderin bi zahmet Abdulkadir Uraloğlunu...Derdimle dertlenmeyenin yönetimde yeri yok.

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ibrahim hantaş:

kabine yi değiştirse ne olacak halkın refah gücümü artacak

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