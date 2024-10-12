Kabinede kimler değişecek? Kulislerde ismi ön plana çıkan tek bakan var

Arnavutluk ve Sırbistan'a gerçekleştirdiği resmi ziyaretlerin ardından dönüşünde uçakta gazetecilerin sorularını yanıtlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, kabinede bir değişim yaşanacağının sinyalini verdi.

ERDOĞAN: BAZI DEĞİŞİKLİKLER OLABİLİR

Erdoğan, yaptığı açıklamada "Bizim parti programı zaten sürekli olarak hep değişime tabidir. Ama bunun yanında da tabii idari mekanizmalarda, partimiz içerisinde bazı değişiklikler olabilir. Genel Başkan Yardımcılarında aynı şekilde değişiklikler olabilir. Kabinemizde biliyorsunuz iki arkadaşımız değişime tabi oldu. Şimdi bu yeni süreçte de hem Genel Başkan Yardımcılarında bazı değişiklikler olabileceği gibi aynı şekilde kabinede de duruma göre değerlendirmelerimizi yaparız. Orada da bazı değişiklikler olabilir" dedi.

O İSİM BAKAN YUMAKLI MI?

Erdoğan'ın bu sözleri sonrası kabinede hangi isimlerin değişebileceği sorusu sorulmaya başlandı. Kulislerde; son dönemlerde eleştiri oklarını üzerine çeken Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı'nın görevden alınacağı yerine de eski Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekçi'nin getirileceği konuşuluyor.

BOMBA KASIM GÜLPINAR İDDİASI

Tarım ve Orman Bakanı'nın değişeceği iddiaları akıllara Yeniden Refah Partisi'nden istifa eden Kasım Gülpınar'ı getirdi. Gülpınar'ın istifa sürecinde AK Parti ile masaya oturduğu ve Yeniden Refah Partisi'nden istifa etmesi karşılığında Tarım Bakanı'nı belirlerken kendisine danışılmasını istediği öne sürülmüştü.