Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İYİ Parti'nin yeni lideri Dervişoğlu'na tebrik telefonu
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İYİ Parti'nin 5. Olağanüstü Kurultayı'nda yeni genel başkan seçilen Müsavat Dervişoğlu'nu telefonla arayarak tebrik etti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İyi Parti'de genel başkan seçilen Müsavat Dervişoğlu'nu telefonla arayarak tebrik etti.
İYİ PARTİ'DE YENİ GENEL BAŞKAN DERVİŞOĞLU
İyi Parti'nin 5. Olağanüstü Kurultayı'nda genel başkanlık seçimleri yapıldı. İlk iki turda sonuca varılamazken, üçüncü tura kalan seçimlerde 611 delegenin oyunu alan Müsavat Dervişoğlu, partinin yeni genel başkanı oldu.
ERDOĞAN'DAN DERVİŞOĞLU'NA TEBRİK TELEFONU
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu'nu arayarak tebrik etti.