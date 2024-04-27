Üye Girişi
Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İYİ Parti'nin yeni lideri Dervişoğlu'na tebrik telefonu

Haberin videosunu izle
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İYİ Parti'nin 5. Olağanüstü Kurultayı'nda yeni genel başkan seçilen Müsavat Dervişoğlu'nu telefonla arayarak tebrik etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İyi Parti'de genel başkan seçilen Müsavat Dervişoğlu'nu telefonla arayarak tebrik etti.

İYİ PARTİ'DE YENİ GENEL BAŞKAN DERVİŞOĞLU

İyi Parti'nin 5. Olağanüstü Kurultayı'nda genel başkanlık seçimleri yapıldı. İlk iki turda sonuca varılamazken, üçüncü tura kalan seçimlerde 611 delegenin oyunu alan Müsavat Dervişoğlu, partinin yeni genel başkanı oldu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İYİ Parti'nin yeni lideri Dervişoğlu'na tebrik telefonuİYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu

ERDOĞAN'DAN DERVİŞOĞLU'NA TEBRİK TELEFONU

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu'nu arayarak tebrik etti.

31 Mart Yerel Seçim Sonuçları İçin Tıklayın

Haberler.com / Turan Yiğittekin - Politika

Recep Tayyip Erdoğan Müsavat Dervişoğlu İYİ Parti Politika Güncel Haberler

500

Yorumlar (3)

sade vatandaş:

özgür özel başkan olduğunda tebrik etmemişti yani demek istiyorki bu parti chp gibi zor lokma değil mhp gibi bbp gibi kolayca diş geçirebilecek istepne olmaya müsait bir parti sende akşener gibi mhp gibi bize koltuk değneği ol diyor....iyi partinin bundan sonra ne yapacağını zaman gösterecek

6
2
yanıtYanıtla
Hasan Sabri Tüçel:

Türk siyasetinde olumlu gelişmeler oluyor. İnşallah devam eder. Kavga siyaseti son bulsun artık.

3
2
yanıtYanıtla
Cem Demirkaya:

Bu bile haber oluyor ülkemde ne var bunda

2
1
yanıtYanıtla
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title