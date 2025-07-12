Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Irak Başbakanı ile kritik görüşme! Terörsüz Türkiye mesajı dikkat çekti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Irak Başbakanı Muhammed Şiya el Sudani ile gerçekleştirdiği görüşmede, "Terörsüz Türkiye" sürecinin hassasiyetle yürütüldüğünü, Türkiye'nin terörün bölgeden kalıcı olarak sökülüp atılmasını hedeflediğini aktardı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Irak Başbakanı Muhammed Şiya el Sudani ile telefonda görüştü. Görüşmede Erdoğan "Terörsüz Türkiye" sürecine ilişkin önemli mesajlar verdi.

"TERÖRÜN BÖLGEDEN KALICI OLARAK SÖKÜLÜP ATILMASINI HEDEFLİYORUZ"

Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, "Terörsüz Türkiye" sürecinin hassasiyetle yürütüldüğünü, Türkiye'nin terörün bölgeden kalıcı olarak sökülüp atılmasını hedeflediğini, adımların kararlılıkla atılmaya devam edileceğini, süreci baltalamaya çalışanlara karşı müteyakkız olacaklarını ifade etti.

İKİ ÜLKE ARASINDAKİ İLİŞKİLER GÜNDEME GELDİ

Erdoğan Türkiye ve Irak'ın karşılıklı kazanç esasıyla Kalkınma Yolu başta olmak üzere bir çok alanda iş birliği fırsatlarını değerlendirerek ilişkilerini geliştirmeyi sürdürdüğünü belirtti.