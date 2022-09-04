Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan gurbetçilere mektup

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Efkan Ala, Kapıkule Sınır Kapısı'nda dönüş için bekleyen gurbetçilere Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın mektubu ile yaşadıkları sorunlarla ilgili çözümleri anlatan bir broşür verdi.

Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı Efkan Ala, Kapıkule Sınır Kapısı'nda dönüş için bekleyen gurbetçilere Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın mektubu ile yaşadıkları sorunlarla ilgili çözümleri anlatan bir broşür verdi.

Ak Parti Dış İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve Bursa Milletvekili Efkan Ala, beraberinde Edirne Valisi Hüseyin Kürşat Kırbıyık, AK Parti Edirne Milletvekili Fatma Aksal, AK Parti İstanbul Milletvekili, TBMM Yurt Dışı Türkler ve Akraba Toplulukları Alt Komisyonu Başkanı Zafer Sırakaya, AK Parti Adıyaman Milletvekili Muhammed Fatih Toprak ile birlikte Edirne'den Bulgaristan'a açılan Kapıkule Sınır Kapısı'nda incelemelerde bulunup, izinlerini tamamlayıp yaşadıkları ülkelere dönen gurbetçilerle bir araya geldi. Efkan Ala ve beraberindekiler, Yurtdışı Türkler ve Akraba Toplulukları ile Uluslararası Demokratlar Birliği'nin çadırını ziyaret ederek bilgi aldı.

Efkan Ala, Kapıkule'deki incelemelerin ardından Edirne İl Başkanlığı'nda basına kapalı olarak partililerle bir araya geldi.