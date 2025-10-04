Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan "Gazze İçin Sessiz Çığlık" etkinliğine davet

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Gazze İçin Sessiz Çığlık' etkinliğine davet
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Kadın Kolları tarafından 6 Ekim Pazartesi günü düzenlenecek "Gazze İçin Sessiz Çığlık" etkinliğine tüm kadınları davet etti.

AK Parti Kadın Kolları tarafından yayımlanan videolu mesajda, Cumhurbaşkanı Erdoğan Üsküdar sahilinden başlayarak Türkiye'nin 81 ilinde gerçekleştirilecek buluşmaya Türkiye'deki tüm kadınların katılımı için çağrıda bulundu.

ERDOĞAN'DAN GAZZE İÇİN SESSİZ ÇIĞLIK ETKİNLİĞİNE DAVET

Erdoğan, mesajında şu ifadelere yer verdi: "Pazartesi günü Üsküdar sahilinde Kadın Kollarımızın Gazze ile bütünleşme noktasında bir zincir oluşturmaları toplantısına bütün kadınları - sadece AK Parti Kadın Kolları değil, tüm kadınları - davet ediyoruz. ve hep birlikte tüm sahil boyunca kadınların oluşturacağı bu zincir, inanıyorum ki Gazze'ye ayrı bir güç katacaktır. Sizleri en kalbi duygularımla selamlıyorum. Sağ olun, var olun."

AK Parti Kadın Kolları Genel Başkanı Tuğba Işık Ercan'ın öncülüğünde düzenlenecek etkinlik, 81 ilde eş zamanlı gerçekleştirilecek. Kadınlar, ellerini kenetleyerek dünyanın en uzun ve en sessiz zincirini oluşturacak.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
