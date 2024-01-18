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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fatih Erbakan'ı aradı: Biraz daha bekle

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Yeniden Refah Partisi, AK Parti ile müzakerelerin kesildiğini açıklamıştı. Bu gelişme üzerine Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Fatih Erbakan'ı arayarak "Biraz daha bekle. İstanbul, Ankara ve İzmir'de hemen aday açıklama" dediği öne sürüldü.

Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Suat Kılıç'ın önceki gün yaptığı açıklamada ittifak görüşmelerinin kesildiğini açıklaması gündeme bomba gibi düştü. Tıkanma aşamasına gelen görüşmeler sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Yeniden Refah Partisi lideri Fatih Erbakan'la bir görüşme gerçekleştirdiği öne sürüldü.

ERBAKAN'A "BİRAZ DAHA BEKLE" ÇAĞRISI

Kulislerde konuşulanlara göre; Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Fatih Erbakan ile yaptığı görüşmede "Biraz daha bekle. İstanbul, Ankara ve İzmir'de hemen aday açıklama" dediği ifade ediliyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Fatih Erbakan'a: Biraz daha bekle

BEKLEMEYE GEÇTİLER

Yapılan bu görüşme sonrası Yeniden Refah Partisi'nin bu 3 büyükşehir için beklemeye geçtiği konuşuluyor. Müzakereler olumlu sonuçlanmazsa, Yeniden Refah Partisi adaylarını açıklayacak.

ANKARA VE İSTANBUL İÇİN SÜRPRİZ İSİMLER GÜNDEMDE

Yeniden Refah'ta İstanbul adaylığı için Milli Görüş'ün merhum lideri Necmeddin Erbakan'ın damadı Mehmet Altınöz'ün adı öne çıkıyor. Bir diğer Genel Başkan Yardımcısı Suat Kılıç'ın da ismi İstanbul adaylığı için kulislerde anılıyor. YRP'nin Ankara adaylığı için ise devam eden istişarelerde iki isim önde gidiyor. Adı İstanbul adaylığı için geçen Suat Kılıç, Ankara için de düşünülüyor. Partinin Gençlik Kolları Başkanı Melih Güner'in de adı Ankara için anılıyor.

Haberler.com / Aslan Aslan - Politika

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Yorumlar (5)

sade vatandaş:

eskiden adaptörlerin içinde bakır sargılı trafo oluyor çabuk ısınıyordu şimdi teknolaji gelişti swiç mod adaptörler çıktı 7/24 saat kullan nazı kaprisi yok hiç ısınmıyor

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Vatandaş:

Bu fatih erbakanı anlayan varmı. Hem akp'yi eleştiriyor hemde ortak olmak için can atıyor. Bu nasıl bir siyeset anlayaşı, bunun adı kandırmacadır, böyle siyaset olmaz, eskiden herkesin rengi çizgisi belliydi, şimdi ise bunun adı menfaat olmuş

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Fatih Apaydın:

Sayın Fatih Erbakan babanızın mezarını ziyaret etseniz, dua etmiş olursunuz, hakkı vardır sizde

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Muharrem Güreli:

Fatih erbakan babanın kanını taşıyorsan bu şahıstan uzak durursun

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Güray Dilli :

Amaca ulaşmak için her türlü araç mübah mıydı !

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1
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