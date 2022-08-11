Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Eren Bülbül ve Ferhat Gedik paylaşımı
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, terör örgütü PKK'nın katlettiği Eren Bülbül'ün ve Jandarma Astsubay Ferhat Gedik'in ölüm yıl dönümü dolayısıyla anma mesajı paylaştı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, terör örgütü PKK'nın katlettiği Eren Bülbül'ün ve Jandarma Astsubay Ferhat Gedik'in ölüm yıl dönümü dolayısıyla anma mesajı paylaştı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Terör örgütü PKK'nın alçakça katlettiği Eren evladımız ile Jandarma Astsubayımız Ferhat Gedik'i şehadetlerinin 5. yılında tazimle yad ediyorum. Şehitlerimizin eli kanlı katiller sürüsüne cesurca karşı gelişinden aldığımız güçle terörle mücadelemize aman vermeden devam edeceğiz" ifadelerini kullandı. - ANKARA
İhlas Haber Ajansı / Politika