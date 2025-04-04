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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan CHP'nin boykot çağrısına ilk tepki

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan CHP'nin boykot çağrısına ilk tepki
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanması ve protestolara katılan öğrencilerin tutuklanması sonrasında başlatılan boykot çağrılarına ilişkin ilk kez konuştu. Erdoğan "Millet ekonomisinin aleyhine kampanyayı affetmedi. Umdukları gibi olmadı, 2 Nisan'da alışveriş hareketliydi" ifadelerini kullandı.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun İBB'ye yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklanması ve protestolara katılan yüzlerce üniversite öğrencisinin tutuklanarak cezaevine gönderilmesinin ardından CHP bazı markalar için boykot çağrısında bulunmuştu.

2 Nisan için de genel boykot çağrısı yapan CHP'nin bu hamlesine Cumhurbaşkanı Erdoğan ise cuma namazı çıkışında yanıt verdi. Erdoğan "Umdukları gibi olmadı, 2 Nisan'da alışveriş hareketliydi" ifadelerini kullandı.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN DİKKAT ÇEKEN AÇIKLAMALAR

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar şöyle; "Şu anda ABD ziyareti ile ilgili tarih belirlemedik. Bakanlarımızın görüşmeleri seyahat takvimleri söz konusu. Arkadaşlarımızın ABD'ye gidişleri söz konusu olabilir. Vergi ile ilgili meseleler ana başlıklardan olabilir. Türkiye'ye karşı olumlu yaklaşımın hayata geçmesi.

"TERÖRSÜZ TÜRKİYE SÜRECİ İLERLİYOR"

Terörsüz Türkiye ile ilgili süreç planladığımız gibi gitmekte. CHP'nin teröre yönelik attığı adımlar sizi yanıltmasın. Gezi'de de gördük, sonuçlarını gördük. CHP'nin attığı adımlar tutmayacak. Cumhur İttifakı Türkiye'nin her şeyidir. Terörsüz Türkiye'yi Cumhur İttifakı kuruyor. Her geçen gün daha iyiye giden Türkiye var.

"2 NİSAN'DA ALIŞVERİŞ HAREKETLİYDİ"

2 Nisan'da alışveriş merkezleri daha hareketli süreç geçirdi. Bu ülkenin aleyhine kampanya sürdürenleri benim milletim affetmiyor. Tam aksine daha fazla alışveriş yapıyor. Bu milli yerli duruşun ne olduğunu göstermektedir. Bu duruşu gösterenlere milletim adına teşekkür ediyorum.

"ALLAH, DEVLET BAHÇELİ DOSTUMUZA SAĞLIK SIHHAT VERSİN"

Devlet Bey ile telefonda görüştüm; Rahmetli Türkeş'e dualarımızı yaptığımızı kendilerine söyledim. Allah rahmet eylesin mekanı cennet eylesin. Bizler bu ülkeye faydası olan büyüklerimizin yanında olduk ve olacağız. Allah, Devlet Bahçeli dostumuza sağlık sıhhat versin. 'Nasılsınız?' diye sorduğumuzda verdiği cevap 'gayet iyi' oldu."

Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Haberler.com - Politika
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Yorumlar (9)

Haber YorumlarıTürkmen Beyi:

Sayemizde bakanların marketle tanıştı. Nasılmış fiyatlar anlattılar mı?

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Haber Yorumlarıq96x4fp7j7:

Yakında Özgür izin vermez ise tuvalete bile gidemeyecek ler. Hayatlarına müdahale eden bir liderleri var .

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Haber YorumlarıVodafone KARDELEN:

sandıkta hareketli olacak ALLAH nasip eder ise

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Yorum Beğenme11
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Haber YorumlarıSefs:

ZAMANİN BEHRİNDE SENDE BOYKOT CAGRİLARİ YAPMİSTİN....

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Haber YorumlarıOğulcan Öztürk:

Her şey çok güzel olacak:)

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Haber Yorumlarışahabettin Ayyıldız:

Ekonominin, memleketin tümünün kayıp gitmesine halen sevinenler var üstelik memleketi seviyoruz diyorlar nasıl bir akıl bu anlayan anlatsın biz de bilelim

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Haber YorumlarıMalatyalı:

İktidarımızda ilk 2 dönem iyiydi . Son dönemler ise berbat oldu. Hakkaniyete uzaklaştı. Bencillik ve aç gözlülük kibir ve kanun tanıma arttı. Buda ülkede güven ve ekonomi sorunlar oluşturdu. Çözümde yeni bir iktidar. Gelenlerde 2 dönemden fazla kalmamalı.

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Haber Yorumlarıbrtcn:

İnternette hangi firma kimin araştırması yapmaktan başım döndü

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Haber Yorumlarıdikduran adam:

EESİ SANDIĞI GETİR ERKENDEN DİKELİM BUNLARI

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