Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Atatürk Havalimanı paylaşımı: Nasıl olacağına bir göz atalım - Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Atatürk Havalimanı paylaşımı: Nasıl olacağına bir göz atalım
İhlas Haber Ajansı - Politika
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Atatürk Havalimanı'na yapılması planlanan Millet bahçesi projesinin tamamlanmış halini paylaştı. Paylaşımda Erdoğan, "Atatürk Havalimanı millet bahçesinin tamamlandığında nasıl olacağına kısaca bir göz atalım" ifadelerini kullandı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabından Atatürk Havalimanına yapılması planlanan Millet Bahçesiyle ilgili paylaşımda bulundu.
"NASIL OLACAĞINA BİR GÖZ ATALIM"
Millet bahçesinin görsellerinin yer aldığı tanıtım videosunu Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Atatürk Havalimanı millet bahçesinin tamamlandığında nasıl olacağına kısaca bir göz atalım" notuyla paylaştı.
İhlas Haber Ajansı / Politika