Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Aşık Veysel' paylaşımı
CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, ölümünün 53'üncü yılında, halk ozanı Aşık Veysel Şatıroğlu'nu sanal medya paylaşımıyla andı.
CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, ölümünün 53'üncü yılında, halk ozanı Aşık Veysel Şatıroğlu'nu sanal medya paylaşımıyla andı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, sanal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, "Anadolu halk ozanımız Aşık Veysel'i ebediyete irtihalinin 53'üncü yılında rahmetle, hürmetle yad ediyorum" ifadelerine yer verdi.
