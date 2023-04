Cumhurbaşkanı Erdoğan, İYİ Parti'nin binasının kurşunlanmasına yönelik Akşener'e sözlerine yanıt verdi: Utan, utan

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan arasındaki polemik tavan yaptı. İYİ Parti İstanbul İl Başkanlığı binasının kurşunların hedefi olmasının ardından, "Sana cumhurbaşkanı demem lazım ama cumhurbaşkanı böyle konuşmaz. Recep Bey'in tehdidi üzerine partimiz 1. kattan ve 3. kattan kurşunlanmıştır." diyen Meral Akşener'e Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yanıtı sert oldu.

"REZENE ÇAYI TAVSİYE EDİYORUZ"

Bağcılar 15 Temmuz Demokrasi ve Milli İrade Meydanı'nda 97 tesisin açılış töreninde konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Akşener'e zehir zemberek sözlerle yüklendi: "Hanımefendi çıkmış bizim yaptığımız hastanelerle dalga geçiyor. Hanımefendi gel Başakşehir Çam Sakura'yı gör, şehir hastanelerimizi gör. Bu hastanelerimiz olmasaydı şu Kovid'te biz ne yapardık ya? Kovid hastanelerimizi 3 ayda bitirdik. Beni çok sinirli görmüş o yüzden kalkmış bana papatya çayı tavsiye ediyor, biz de ona rezene çayı tavsiye ediyoruz.

"UTAN, UTAN"

O da yetmedi utanmadan sıkılmadan İstanbul İl Teşkilatı'nın kurşunlandığı yalanını söyledi. Utan utan! Tayyip Erdoğan'ın hayatında bu tür ahlaksızlıklar olmamıştır. Senin geçmişinde olmuş olabilir. İçişleri Bakanlığı bu olayın faillerini buldu, çıkardı. Şimdi özür dileyebiliyor musun? Dileyemezsin, bu bir cibiliyet meselesidir. 14 Mayıs'ta özellikle hanım kardeşlerimden bu hanımefendiye ders vermesini istiyorum."

NE OLMUŞTU?

Cumhurbaşkanı Erdoğan geçtiğimiz günlerde katıldığı televizyon programında İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'e yönelik açıklamalar yapmıştı. Erdoğan, "Biz bir şeye yapıyoruz dersek biz bunu yaparız Meral Hanım. Bizim adımıza dikkat et. Benim adım Tayyip, soyadım da Erdoğan. Erdoğan'a da dikkat et. Tayyip ismine de dikkat et. Konuşurken buna göre konuş" ifadelerini kullanmıştı. Meral Akşener ise, Erdoğan'a, "Giderayak seni çok gergin gördüm Recep Bey. Akşamları papatya çayı iç, iyi gelir" yanıtını vermişti. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yaptığı "papatya çayı" önerisine, "rezene çayı" tavsiyesiyle karşılık verdi.

"RECEP BEY'İN TEHDİDİ ÜZERİNE PARTİMİZ KURŞUNLANDI"

İYİ Parti binasının kurşunlanmasının ardından gerilim artmış, Akşener, "Sana cumhurbaşkanı demem lazım ama cumhurbaşkanı böyle konuşmaz. Recep Bey'in tehdidi üzerine partimiz 1. kattan ve 3. kattan kurşunlanmıştır. 'Sen bu işleri yanlış yapıyorsun bayan' dendi evim basıldı. Bu defa da beni kendinle uğraştırma denildi. Bugün de partimizin İstanbul İl Başkanlığı 2 yerden kurşunlandı. Türkiye bir kabile devleti olamaz. Bu ucube sistem üzerinden yönetilemez." demişti.