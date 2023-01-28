Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 6'lı masaya gönderme: Siyasi ayak oyunları yerine adayınızı belirlemeniz sizin için daha hayırlı

Denizli'de AK Parti İl Danışma Kurulu Toplantısı'na katılan Cumhurbaşkanı Erdoğan, 6'lı masanın kendisi için söylediği, "Bir kez daha aday olması mümkün değildir" açıklamasına sert tepki gösterdi. Erdoğan, "Hangi siyasi hokkabazlığı denerse denesinler mızrağı çuvala sığdıramazlar. Siyasi ayak oyunlarından medet ummak yerine 14 Mayıs'ta bizimle sandıkta centilmence yarışacak birini bulmaları kendileri için daha hayırlı olacaktır." ifadelerini kullandı.

11. kez bir araya gelen 6'lı masa, toplantının ardından açıkladıkları ortak bildiride, Cumhurbaşkanı Erdoğan için, "14 Mayıs'ta yapılacak olan seçimlerde bir kez daha aday olması mümkün değildir" demişti. Denizli'de AK Parti İl Danışma Kurulu Toplantısı'na katılan Cumhurbaşkanı Erdoğan, 6'lı masaya sert sözlerle tepki gösterdi.

"OLMADIK BAHANELERLE BİZİ ENGELLEMEYE ÇALIŞIYORLAR"

Erdoğan, CHP ve ortakları olmadık bahanelerle bizi engellemeye çalışırken biz yüzlerce başlıkta eserler çıkardık. Türkiye'yi dünyayla yarışacak seviyeye çıkardık. Türkiye her alanda kendine güveniyor. Eski Türkiye'de lafla peynir gemisi yürütmeye alışanlar, biz şimdi eser ve hizmet siyasetinde yarışalım dedikçe kaçacak delik arıyorlar. AK Parti ile karşısındakilerin arasındaki fark işte bu kadar açıktır. Bir yolculukta önemli olan önce yoldaş sonra yoldur. Siyasetçi kadrosu ancak yol ve dava arkadaşları kadar güçlüdür. Bir parti de mensuplarının gayretleri kadar topluma umut olabilir." ifadelerini kullandı.

"KENDİLERİ İÇİN DAHA HAYIRLI OLACAKTIR"

Erdoğan, sözlerini şu şekilde sürdürdü: "Bunlar karşımıza isim çıkarmak yerine bize sataşıyorlar. Bizimle siyaset sahnesinde mücadeleye cesaret edemedikleri için 15 yıl önceki '367vari' hukuk skandallarıyla önümüzü kesmeye gayret ediyorlar. Her hafta yeni bahaneyle kaçınılmaz akıbeti saklama yoluna gidiyorlar. Hangi siyasi hokkabazlığı denerse denesinler mızrağı çuvala sığdıramazlar. Siyasi ayak oyunlarından medet ummak yerine 14 Mayıs'ta bizimle sandıkta centilmence yarışacak birini bulmaları kendileri için daha hayırlı olacaktır.

"MANDACILARA DA 'YETER SÖZ MİLLETİNDİR' DİYECEĞİZ"

Türkiye, 14 Mayıs'ta en kritik seçimlerden birini yaşayacak. Sandığa gittiğimizde sadece kirli manşetleriyle Türk siyasetini dizayn etmek isteyenlere değil, mandacılara da "Yeter söz milletindir" diyeceğiz. Bizim siyaset anlayışımızda ötekileştirmeye, ayrıştırmaya, insanımızı hor görmeye yer yoktur. Bizde asla ayrımcılık yoktur. Bu sene 6 milyonu aşkın gencimiz ilk defa sandık başına gidecek. 14 Mayıs seçimlerinde sandığın rengini gençlerin seçimleri belirleyecek. AK Parti ve Cumhur İttifakı olarak gençlerin tercihi noktasında ipi yine biz göğüsleyeceğiz.