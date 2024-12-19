Cumhurbaşkanı Erdoğan D-8 Zirve Toplantısı İçin Esenboğa Havalimanı'na Geldi
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, D-8 Zirve Toplantısı Açılış Oturumu'na katılmak ve Filistin ile Lübnan'daki durumu görüşmek üzere Esenboğa Havalimanı'na geldi. Zirve, uluslararası işbirliği ve dayanışma konularının ele alınacağı önemli bir platform oluşturarak bölgesel krizlere çözüm arayışlarını gündeme taşıyacak.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, D-8 Zirve Toplantısı Açılış Oturumu'na katılmak üzere Esenboğa Havalimanı'na geldi
ANKARA -Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, D-8 Zirve Toplantısı Açılış Oturumu ile Filistin ve Lübnan'daki Duruma İlişkin Özel Oturum'a katılmak üzere Esenboğa Havalimanı'na geldi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika