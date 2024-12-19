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Cumhurbaşkanı Erdoğan, D-8 Teşkilatı 11. Zirve Toplantısı öncesi aile fotoğrafına katıldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, D-8 Teşkilatı 11. Zirve Toplantısı öncesi aile fotoğrafına katıldı
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Mısır'ın başkenti Kahire'de düzenlenen Gelişen Sekiz Ülke (D-8) Teşkilatı 11. Zirve Toplantısı öncesinde liderler ile aile fotoğrafı çektirdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Mısır'ın başkenti Kahire'de düzenlenen Gelişen Sekiz Ülke (D-8) Teşkilatı 11. Zirve Toplantısı öncesinde liderler ile aile fotoğrafı çektirdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Mısır'a geldi. Gelişen Sekiz Ülke (D-8) Teşkilatı 11. Zirve Toplantısı'na katılmak üzere başkent Kahire'ye gelen Erdoğan, toplantı öncesinde liderler ile aile fotoğrafı çektirdi.

Fotoğraf çekiminde, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sağında Endonezya Devlet Başkanı Prabowo Subianto, solunda Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi bulundu.

Erdoğan hitapta bulunacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Gençlere Yatırım ve KOBİ'lere Destek: Yarının Ekonomisini Şekillendirmek" temasıyla gerçekleştirilen zirvede hitapta bulunacak ve Filistin ile Lübnan'daki duruma ilişkin düzenlenecek özel oturuma katılacak.

Zirvede yer alan ülkeler

D-8 üye ülkeleri İran, Türkiye, Pakistan, Bangladeş, Endonezya, Malezya, Mısır ve Nijerya'dan oluşuyor. Örgüt, 1997'de Liderler Zirvesi İstanbul Deklarasyonu ile kurulmuştu. - KAHİRE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
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