Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhur İttifakı liderlerini kabul etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TBMM Başkanı Mustafa Şentop ile Cumhur İttifakı'nı oluşturan partilerin genel başkanlarını Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti. Erdoğan, seçim sonuçlarına ilişkin açıklama yaptı ve birlik ve beraberlik vurgusu yaptı. Seçim zaferi dolayısıyla birçok ülkenin liderinden tebrik telefonu aldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TBMM Başkanı Mustafa Şentop ile Cumhur İttifakı'nı oluşturan partilerin genel başkanlarını Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde seçim sonuçlarına ilişkin açıklama yaptı. Erdoğan 320 bin vatandaşa hitap etti. Açıklamasında önemli mesajlar veren Cumhurbaşkanı Erdoğan, birlik ve beraberlik vurgusu yaptı.

Erdoğan'ın konuşmasının ardından Cumhur İttifakı'nı oluşturan partilerin genel başkanları da sahneye davet edildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, seçim zaferi dolayısıyla birçok ülkenin liderinden tebrik telefonu aldı. Programına Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde devam eden Erdoğan, TBMM Başkanı Mustafa Şentop, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici, DSP Genel Başkanı Önder Aksakal, HÜDA-PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu, AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım'ı kabul etti. Görüşmede, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da yer aldı. - ANKARA

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