Cumhurbaşkanı Erdoğan cuma namazını Hz. Ali Camii'nde kıldı

ÜSKÜDAR, İSTANBUL (İHA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, cuma namazını Üsküdar'daki Hz. Ali Camii'nde kıldı.

Namazın ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan, Tokat Havalimanı ve Yapımı Tamamlanan Diğer Projelerin Toplu Açılış Törenine katılmak için Tokat'a gitmek üzere havalimanına gitti. - İSTANBUL

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