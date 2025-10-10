Erdoğan Rize'de Cuma Namazı Kıldı

Rize ve Trabzon'da 3 gün sürecek program için dün akşam Rize'ye gelerek geceyi Güneysu ilçesindeki evinde geçiren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, cuma namazını ilçe merkezindeki Güneysu Merkez Camii'nde kıldı.

Öğle saatlerinde evinden makam aracıyla Güneysu Merkez Camii'ne gelen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan namaz öncesi ve sonrasında vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılaştı. Namaz sonrası cami çıkışında hemşehrileri ile hasret gideren Erdoğan, ardından il merkezine hareket etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rize Valiliği'ni ziyaretinin ardından toplu açılış ve cami temel atma törenine katılacak. - RİZE