Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cezayirli mevkidaşı Tebbun ile heyetlerarası görüşmeye katıldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cezayir Cumhurbaşkanı Abdülmecid Tebbun ile heyetlerarası görüşmelere başkanlık etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cezayir Cumhurbaşkanı Abdülmecid Tebbun ile heyetlerarası görüşmelere başkanlık etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cezayir Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda Cezayirli mevkidaşı Abdülmecid Tebbun ile yaklaşık 2 saat süren baş başa görüşme gerçekleştirdi. Erdoğan ile Tebbun daha sonra heyetlerarası görüşmeye başkanlık etti.

Heyetlerarası görüşmede Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı İbrahim Kalın yer aldı. - CEZAYİR