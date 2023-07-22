Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cezayir Cumhurbaşkanı Tebbun ile görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cezayir Cumhurbaşkanı Abdülmecid Tebbun ile Dolmabahçe'deki çalışma ofisinde 2 saat süren görüşme sona erdi. İki lider arasındaki görüşme sonrası Dolmabahçe'de heyetler arasında yapılan görüşmeden fotoğraflar paylaşıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cezayir Demokratik Halk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Abdülmecid Tebbun ile Dolmabahçe'deki çalışma ofisinde 2 saat süren görüşme sona erdi. İki lider arasındaki görüşme sonrası Dolmabahçe'de heyetler arasında yapılan görüşmeden fotoğraflar paylaşıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Dolmabahçe Ofisi'nde Cezayir Cumhurbaşkanı Abdülmecid Tebbun'u kabul etti. İki lider arasında yaklaşık 2 saat süren görüşme sona erdi. Heyetler arasında yapılan görüşme basına kapalı olarak gerçekleştirilirken, heyetler arasında yapılan toplantıdan ise fotoğraflar paylaşıldı.

Heyetler arasında yapılan görüşmeye Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun da katıldı. - İSTANBUL