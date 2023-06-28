Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cezayir Cumhurbaşkanı Tebbun ile görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cezayir Cumhurbaşkanı Abdülmecid Tebbun ile telefonda görüşerek, bayramın barış, huzur ve bereket getirmesi temennisinde bulundu. Erdoğan, Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi kararlarının hayata geçirilmesi sürecini yakından takip edeceğini belirtti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cezayir Cumhurbaşkanı Abdülmecid Tebbun ile telefonda görüştü.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre görüşmede, karşılıklı olarak bayramın İslam alemi başta olmak üzere insanlığa barış, huzur ve bereket getirmesi temennisinde bulunuldu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi'nin son toplantısında alınan kararları hayata geçirmeye yönelik süreci yakından takip ettiğini belirterek, "Sizlere desteğimiz sürecektir." ifadelerini kullandı.