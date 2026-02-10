Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İtalya, Arjantin ve Katar büyükelçilerini kabul etti

Güncelleme:
CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, İtalya, Arjantin ve Katar büyükelçilerinin güven mektuplarını kabul etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde sırasıyla İtalya Büyükelçisi Giuseppe Manzo, Arjantin Büyükelçisi Pablo Jose Rodriguez Brizuela ve Katar Büyükelçisi Faisal Abdullah H.A. Al-Hanzab'ı kabul etti. Büyükelçiler, Erdoğan'a güven mektuplarını sundu. Ardından büyükelçiler ve beraberindekiler, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile hatıra fotoğrafı çektirdi. Erdoğan, daha sonra büyükelçilerle ayrı ayrı görüştü.

