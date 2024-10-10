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26 ilde seçim anketi yapıldı! Cumhurbaşkanı Erdoğan bu sonucu görürse parti teşkilatlarını topa tutar

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36 ilde yapılan seçim anketinde "Bu pazar milletvekili genel seçimi olsa hangi siyasi partiye oy verirsiniz?" sorusuna yanıt verenlerin yüzde 33,1 CHP tercihini CHP'den yana kullanırken, AK Parti yönünde görüş belirtenlerin oranı ise yüzde 30,7 oldu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan "Zamanında yapılacak" diyerek kapıları kapatsa da muhalefet cephesinin erken seçim ısrarı sürüyor. Hal böyleyken araştırma şirketleri de yaptıkları anketlerin sonuçlarını kamuoyu ile paylaşmaya devam ediyor.

ARADAKİ FARK 3 PUAN

Son olarak ASAL Araştırma da Türkiye'nin nabzını tutarak 22-29 Eylül tarihinde yaptığı anket sonuçlarını açıkladı. 26 ilde gerçekleştirilen ankette, katılımcılara "Bu pazar genel seçim olsa hangi partiye oy verirsiniz?" sorusu yöneltildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan bu sonucu görmesin! İşte 26 ilde yapılan seçim anketi

Katılımcıların yüzde 33,1 CHP tercihini CHP'den yana kullanırken, AK Parti yönünde görüş belirtenlerin oranı ise yüzde 30,7 oldu. MHP'nin 9,6'lık kesimin desteğini aldığı araştırmada DEM Parti'nin oy oranı ise 9,3'te kaldı.

İşte ankette partilerin oy oranları;

  • % 33,1 CHP
  • % 30,7 AK PARTİ
  • % 9,6 MHP
  • % 9.3 HDP
  • % 4,4 YRP
  • % 3.9 İYİ PARTİ
  • % 3,5 ZAFER PARTİSİ
  • % 1,5 TİP
  • % 4,0 DİĞER
26 ilde seçim anketi yapıldı! Cumhurbaşkanı Erdoğan bu sonucu görürse parti teşkilatlarını topa tutar
Kaynak: Haberler.com / Politika

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Yorumlar (1)

Defenestration Enjoyer:

normal sonuç, ah emekliler ah siz nelere kadirsiniz

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