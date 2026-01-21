Haberler

Erdoğan ve Lula Telefonla Görüştü

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Brezilya Devlet Başkanı Lula da Silva ile telefon görüşmesi gerçekleştirdiCumhurbaşkanı Erdoğan ile Brezilya Devlet Başkanı Silva arasında gerçekleştirilen görüşmede, Türkiye ile Brezilya ikili ilişkileri, bölgesel ve küresel konuları ele alındı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Brezilya Devlet Başkanı Lula da Silva ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Brezilya Devlet Başkanı Silva arasında gerçekleştirilen görüşmede, Türkiye ile Brezilya ikili ilişkileri, bölgesel ve küresel konuları ele alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Türkiye ile Brezilya ilişkilerini birçok alanda geliştirmek ve ilerletmek için gayret göstermeyi sürdüreceklerini belirtti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Brezilya'nın Gazze soykırımına sessiz kalmamasını takdirle karşıladıklarını, Türkiye'nin Gazze'de kalıcı barışı tesis edecek tüm girişimleri önemli bulduğunu ifade etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan Türkiye'nin, Gazze'de insani felaketin sona erdirilmesi, barışın sağlanması ve Gazze'nin yeniden inşası için gayret göstermeyi sürdüreceğini belirtti. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
Güllü'nün kızı Tuğyan'ın sevgilisi gözaltına alındı

Güllü'nün kızı Tuğyan'a bir şok daha! En yakınındaki isim gözaltında
Trump'tan Davos'ta Grönland tehdidi: Bir buz parçasını istiyoruz, hayır derseniz unutmayız

Davos'taki konuşmasına damga vuran tehdit: Hayır derseniz unutmayız
6 yıl süren boşanma davası sonuçlanır sonuçlanmaz Afrika'da 8 adet adak koç kestirdi

6 yılda boşanabilen adam mutluluğunu bakın kimlerle paylaştı
Lahana tarlasında çalışan işçinin sözleri yürekleri dağladı

Lahana tarlasında çalışan işçinin sözleri yürekleri dağladı
Bu gerçek olabilir mi? Pasaportunun arkasını yırttı, gördüğü karşısında şoke oldu

Pasaportunun arkasını yırttı, gördüğü karşısında şoke oldu
Aston Villa'da Fenerbahçe maçı öncesi 5 eksik

F.Bahçe-Aston Villa maçında tam 5 eksik! Forma giyemeyecekler
Yeni tarzı Macron'u Trump'ın diline düşürdü! Konuşmasına ara verip dalgasını geçti

Yeni tarzı Macron'u Trump'ın diline düşürdü