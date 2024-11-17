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Cumhurbaşkanı Erdoğan Brezilya'da

Cumhurbaşkanı Erdoğan Brezilya'da
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, G20 Liderler Zirvesi'ne katılmak üzere Brezilya'ya geldi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, G20 Liderler Zirvesi'ne katılmak üzere Brezilya'ya geldi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, G20 Liderler Zirvesi'ne katılmak üzere Brezilya'nın Rio de Janeiro kentine geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı Galeao Hava Üssü'nde Türkiye'nin Brasilia Büyükelçisi Halil İbrahim Akça ile Brezilya Dışişleri Bakanlığı protokol yetkilileri karşıladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Brezilya ziyaretinde eşi Emine Erdoğan, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek eşlik ediyor. - RIO DE JANEIRO

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
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