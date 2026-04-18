Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi üyeleriyle bir araya geldi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 5. Antalya Diplomasi Forumu (#ADF2026) için Türkiye'de bulunan Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi üyeleri Zeljka Cvijanovic, Denis Beirovic ve Zeljko Komsic ile çalışma kahvaltısında bir araya geldi. Liderler, Türkiye-Bosna Hersek ikili ilişkileri, bölgesel ve küresel gelişmeleri değerlendirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Türkiye'nin Balkanlar'ın istikrarı için kilit konumda bulunan Bosna Hersek'in geleceği için atılacak her türlü yapıcı adımın yanında olduğunu, Bosna Hersek'in toprak bütünlüğü ve anayasal düzenine şartsız desteğinin süreceğini belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, son dönemde Boşnak halkına yönelik ayrılıkçı ve kışkırtıcı söylemlerin arttığını, Balkanlar'ın istikrarını tehlikeye atacak sorumsuz tavırların kimseye hayır getirmeyeceğini, üç kurucu unsurun uyum içinde yaşayabileceği bir Bosna-Hersek'i inşa etmenin önemli olduğunu ifade etti. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
